Lightning Strike Death: जांजगीर-चांपा में बड़ा हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 4 झुलसे

मिली जानकारी के मुताबिक, महुदा क्षेत्र में कुछ लोग सब्जी बाड़ी में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम में बदलाव आया। आसमान में बादल छाने के साथ गरज-चमक शुरू हो गई। लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 4 लोग झुलस गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए।