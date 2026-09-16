बेटी के सामने माता-पिता ने तोड़ा दम, जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसे से उजड़ा परिवार, जानें कैसे हुआ हादसा

Road Accident: जांजगीर-चांपा जिले में बुधवार सुबह भारत माला रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उनके साथ बाइक पर सवार बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना भारत माला रोड पर हरदी विशाल के पास सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच हुई। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घायल बच्ची को पुलिस और आसपास मौजूद लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर रेफर किया गया है।