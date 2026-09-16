बेटी के सामने माता-पिता ने तोड़ा दम, जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसे से उजड़ा परिवार, जानें कैसे हुआ हादसा

रेलिंग से टकराई बाइक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Road Accident: जांजगीर-चांपा जिले में बुधवार सुबह भारत माला रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उनके साथ बाइक पर सवार बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना भारत माला रोड पर हरदी विशाल के पास सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच हुई। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घायल बच्ची को पुलिस और आसपास मौजूद लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर रेफर किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक दंपती मूलमूला थाना क्षेत्र के करूमहू गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बुधवार सुबह दोनों अपनी बेटी के साथ बाइक से किसी काम के सिलसिले में कोरबा की ओर जा रहे थे। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे।
इसी दौरान हरदी विशाल के पास भारत माला रोड पर अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक सड़क किनारे लगी रेलिंग से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार तीनों लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे में पति-पत्नी को गंभीर चोटें आईं और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
सड़क पर हादसा होते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई। स्थानीय लोगों ने घायल बच्ची को संभाला और पुलिस की मदद से उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए बिलासपुर रेफर किया है।
हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई। दुर्घटना में क्षतिग्रस्त बाइक को भी मौके से हटाया गया।
फिलहाल बाइक अचानक अनियंत्रित होकर रेलिंग से क्यों टकराई, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। क्या बाइक की रफ्तार अधिक थी, चालक का संतुलन बिगड़ा या सड़क पर किसी अन्य वजह से यह हादसा हुआ, इसकी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। बलौदा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे की परिस्थितियों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
एक ही हादसे में पति-पत्नी की मौत और बेटी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर से करूमहू गांव में मातम का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी अस्पताल और घटनास्थल की ओर रवाना हुए। पुलिस द्वारा हादसे से संबंधित आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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