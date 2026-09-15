Cyber Safety Tips: अनिरुद्धाचार्य का साइबर ठगी पर प्रहार, जांजगीर के धार्मिक समागम में हजारों श्रद्धालुओं को फ्रॉड से बचने की दी सीख

समागम में उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन सावधानी के साथ। मोबाइल और इंटरनेट लोगों की सुविधा के लिए हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल करते समय अपनी निजी और आर्थिक जानकारी की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी से बचने का सबसे बड़ा उपाय जागरूकता और सतर्कता है। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करना, संदिग्ध कॉल पर जानकारी साझा न करना और किसी भी आर्थिक लेन-देन से पहले पूरी तरह पुष्टि करना जरूरी है। धार्मिक समागम में बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं को साइबर अपराध से जुड़े इन खतरों के बारे में जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। उन्होंने लोगों से खुद सतर्क रहने के साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी साइबर ठगी के नए तरीकों के बारे में जानकारी देने की अपील की।