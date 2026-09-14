जहां मंदिर टूटे हैं वहां फिर मंदिर बनना चाहिए, जांजगीर चांपा पहुंचे अनिरुद्धाचार्य का बड़ा बयान

Aniruddhacharya in chhattisgarh: प्रसिद्ध कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने चर्चित पंक्ति ‘मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना’ पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि इसके स्थान पर ‘सनातन नहीं सिखाता आपस में बैर रखना’ कहना अधिक उचित होगा। ( Chhattisgarh News) वे जयपुरिया परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होने जांजगीर जिले के बम्हनीडीह पहुंचे हैं। कथा के दौरान उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी।