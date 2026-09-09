Janjgir News: 6 साल से चल रहा था खेल… अचानक पहुंची टीम सील हुआ कोल डिपो,16 मशीनें जब्त

Janjgir Coal Depot: रसूख के दम पर पिछले छह सालों से अवैध रूप से चल रहे कोल डिपो पर 'पत्रिका' की खबर का बड़ा असर हुआ है। 'पत्रिका' द्वारा प्रमुखता से उठाए गए मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन की टीम ने मंगलवार को 'मां शारदा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड' पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डिपो को सील कर दिया। इसके साथ ही मौके से 3 जेसीबी समेत 16 मशीनें जब्त की गईं और बिना अनुमति बनाई जा रही बाउंड्रीवॉल का निर्माण भी रुकवा दिया गया। ग्राम कन्हाईबंद स्थित इस अवैध कोल डिपो पर यह कार्रवाई कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर की गई।