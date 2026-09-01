सिमगा के पास NH पर बड़ा हादसा! अनियंत्रित होकर पलटी जिला पंचायत अध्यक्ष की कार

Chhattisgarh Road Accident: जांजगीर-चांपा जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता मिरी की कार का मंगलवार सुबह सिमगा के पास नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा उस वक्त हुआ, जब वह रायपुर से जांजगीर-चांपा लौट रही थीं। अचानक सड़क पर एक गाय दौड़ती हुई आ गई। गाय को बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने कार को संभालने का प्रयास किया, लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता मिरी बाल-बाल बच गईं। राहत की बात यह रही कि टक्कर के दौरान कार के एयरबैग खुल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अध्यक्ष को किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है और वह पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही हैं।