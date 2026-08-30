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Minor murder case: जांजगीर-चांपा में खूनी विवाद, 15 वर्षीय नाबालिग की पीट-पीटकर कर दी हत्या

Janjgir Murder News: जांजगीर-चांपा के पामगढ़ में आपसी लेन-देन को लेकर हुए विवाद में 15 वर्षीय नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
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जांजगीर चंपा

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Love Sonkar

Aug 30, 2026

Minor murder case

आपसी लेन-देन को लेकर खूनी विवाद में नाबालिग की हत्या (photo Patrika)

Murder Case: जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में आपसी लेन-देन को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद के दौरान 15 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। आरोप है कि आरोपियों ने नाबालिग को कई बार उठाकर जमीन पर पटका, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। हालत बिगड़ने पर उसे पहले स्थानीय अस्पताल, फिर बिलासपुर और रायपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान नाबालिग की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं मामले में पामगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।

आपसी लेन-देन को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, पामगढ़ क्षेत्र में आपसी लेन-देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान 15 वर्षीय नाबालिग के साथ मारपीट की गई। परिजनों के अनुसार, मारपीट के दौरान नाबालिग को आरोपियों ने कई बार उठाकर जमीन पर पटका। इससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। चोट लगने के बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

पामगढ़ CHC से बिलासपुर किया गया रेफर

गंभीर रूप से घायल नाबालिग को उपचार के लिए पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया। बिलासपुर में उपचार के दौरान भी उसकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए उसे मेकाहारा रायपुर रेफर किया।

रायपुर में इलाज के दौरान तोड़ा दम

नाबालिग को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। सिर में गंभीर चोट के कारण उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उपचार के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया। नाबालिग की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना से गांव और आसपास के क्षेत्र में भी शोक का माहौल है।

सिर में लगी गंभीर चोट बनी मौत की वजह

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, नाबालिग के सिर में गंभीर चोट लगी थी। लगातार बिगड़ती हालत के कारण उसे एक के बाद एक बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया। पामगढ़ से बिलासपुर और फिर रायपुर तक उपचार के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद विवाद और मारपीट की पूरी वजह सामने आने की उम्मीद है।

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Updated on:

30 Aug 2026 05:53 pm

Published on:

30 Aug 2026 05:47 pm

Hindi News / newsupdate / Minor murder case: जांजगीर-चांपा में खूनी विवाद, 15 वर्षीय नाबालिग की पीट-पीटकर कर दी हत्या

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