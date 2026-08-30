30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

यूथ कांग्रेस चुनाव में डिजिटल दंगल! Facebook-Instagram पर दावेदारों ने झोंकी पूरी ताकत, जानें वोटिंग की तारीख

Youth Congress Election 2026: छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस चुनाव में दावेदारों ने सोशल मीडिया पर प्रचार तेज कर दिया है। फेसबुक-इंस्टाग्राम पर पोस्ट और वीडियो के जरिए वोट की अपील की जा रही है। ऑनलाइन मतदान 29 सितंबर तक चलेगा।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Aug 30, 2026

Youth Congress Election

Youth Congress Election: यूथ कांग्रेस चुनाव में डिजिटल दंगल!(photo-patrika)

Youth Congress Election: छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। रायपुर समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चुनाव मैदान में उतरे दावेदार अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। इस बार चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया बनकर सामने आया है। दावेदार फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर पोस्ट और वीडियो शेयर कर समर्थकों व मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं।

Chhattisgarh Youth Congress: 29 सितंबर तक ऑनलाइन मतदान

यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के लिए ऑनलाइन मतदान की प्रक्रिया 29 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान संगठन के अलग-अलग पदों के लिए मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर सकेंगे। चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, शहर जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष और विभिन्न विधानसभा अध्यक्ष समेत कई पदों के लिए दावेदार मैदान में हैं।

ऑनलाइन मतदान के चलते उम्मीदवारों के लिए अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंच बनाना अहम हो गया है। यही वजह है कि चुनावी अभियान अब पारंपरिक बैठकों के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई दे रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष से जिला पदों तक दावेदारी

प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हनी परमजीत बग्गा ने दावेदारी की है। वहीं रायपुर ग्रामीण जिला महासचिव के लिए किशन साहू, रायपुर शहर जिला महासचिव के लिए सिद्धार्थ दीवान और प्रदेश महासचिव पद के लिए अमित तिवारी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा रायपुर जिला अध्यक्ष पद के लिए आजाद वर्मा ने अपनी दावेदारी पेश की है। अलग-अलग संगठनात्मक पदों के लिए अन्य उम्मीदवार भी अपने समर्थकों के बीच सक्रिय हैं।

पोस्ट और वीडियो से मांग रहे वोट

चुनाव की घोषणा के साथ ही दावेदारों ने सोशल मीडिया पर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उम्मीदवार अपने परिचय, संगठन में किए गए कार्यों और भविष्य की प्राथमिकताओं से संबंधित पोस्ट और वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसके जरिए वे यूथ कांग्रेस के मतदाताओं से सीधे संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगातार प्रचार सामग्री साझा की जा रही है। कई उम्मीदवार अपने समर्थकों से पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और मतदान के दौरान अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं।

डिजिटल कैंपेन बना चुनावी रणनीति का हिस्सा

ऑनलाइन मतदान के कारण इस बार यूथ कांग्रेस के चुनाव में डिजिटल कैंपेनिंग की भूमिका पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। उम्मीदवारों के सामने चुनौती केवल संगठन के कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की नहीं, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने पक्ष में जोड़ने की भी है।

अब 29 सितंबर तक चलने वाले मतदान के दौरान यह देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया पर चल रहा प्रचार अभियान किस उम्मीदवार को कितना फायदा पहुंचाता है और संगठन की विभिन्न जिम्मेदारियां आखिर किसके हाथ आती हैं।

छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! दिल्ली-मुंबई समेत 66 बड़े अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज, जानें पूरा नियम

ये भी पढ़ें
CG News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2026 02:17 pm

Published on:

30 Aug 2026 02:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / यूथ कांग्रेस चुनाव में डिजिटल दंगल! Facebook-Instagram पर दावेदारों ने झोंकी पूरी ताकत, जानें वोटिंग की तारीख

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में बदल रहा कॉलेजों का चेहरा! 36 कॉलेज बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, AI से टसर तक पढ़ाई

Chhattisgarh Higher Education
रायपुर

सरकारी अस्पतालों में इलाज, लेकिन पढ़ाई के लिए बाहर! हर साल 450+ छात्र छोड़ रहे छत्तीसगढ़

CG New
रायपुर

रायपुर के 2 स्पा सेंटरों में मिलीं आपत्तिजनक सामान! रजिस्टर-CCTV खंगाले, मैनेजर-कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू

Raipur Spa Center Raid
रायपुर

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! दिल्ली-मुंबई समेत 66 बड़े अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज, जानें पूरा नियम

CG News
रायपुर

Raipur: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के तहत 100 करोड़ का प्रावधान

Raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.