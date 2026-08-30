यूथ कांग्रेस चुनाव में डिजिटल दंगल! Facebook-Instagram पर दावेदारों ने झोंकी पूरी ताकत, जानें वोटिंग की तारीख

चुनाव की घोषणा के साथ ही दावेदारों ने सोशल मीडिया पर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उम्मीदवार अपने परिचय, संगठन में किए गए कार्यों और भविष्य की प्राथमिकताओं से संबंधित पोस्ट और वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसके जरिए वे यूथ कांग्रेस के मतदाताओं से सीधे संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगातार प्रचार सामग्री साझा की जा रही है। कई उम्मीदवार अपने समर्थकों से पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और मतदान के दौरान अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं।