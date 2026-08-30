रायपुर के 2 स्पा सेंटरों में मिलीं आपत्तिजनक सामान! रजिस्टर-CCTV खंगाले, मैनेजर-कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू

Raipur Spa Center Raid: छत्तीसगढ़ के रायपुर में संचालित स्पा सेंटरों की गतिविधियों पर नजर रखने और नियमों के पालन की जांच के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शनिवार को बड़े स्तर पर अभियान चलाया। पुलिस की 15 टीमों ने तीनों जोन के 30 स्पा सेंटरों में एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई में राजपत्रित अधिकारियों समेत 100 से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। जांच के दौरान दो स्पा सेंटरों में आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने के बाद संबंधित मैनेजर और कर्मचारियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।