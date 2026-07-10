Raipur Spa Raid: पुलिस का बड़ा एक्शन! शहर के 10 स्पा सेंटरों में छापेमारी, रिकॉर्ड और CCTV खंगाले

Raipur Spa Raid: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और स्पा सेंटरों में संभावित अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट पुलिस ने विशेष आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान पश्चिम क्षेत्र में संचालित 10 स्पा सेंटरों की गहन जांच की गई। पुलिस ने कर्मचारियों के पहचान पत्र, आगंतुकों का रिकॉर्ड, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशील स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य वैधानिक दस्तावेजों का निरीक्षण किया। साथ ही संचालकों को कर्मचारियों का सत्यापन कराने, रिकॉर्ड अद्यतन रखने और सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।