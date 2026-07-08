CG Police Promotion List: 2013 बैच के 61 SI बने इंस्पेक्टर, DGP ने जारी किया नया प्रमोशन आदेश

CG Police Promotion List: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर पदोन्नति की घोषणा की गई है। पुलिस मुख्यालय ने 61 सब इंस्पेक्टर (SI) को इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत करने का आदेश जारी किया है। पदोन्नति का यह आदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम की ओर से जारी किया गया है। सभी पदोन्नत अधिकारी वर्ष 2013 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं।