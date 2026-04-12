CG High Court promotion: बिलासपुर हाई कोर्ट में प्रमोशन की लिस्ट जारी! 25 कर्मचारियों में खुशी की लहर

इस फैसले के बाद हाई कोर्ट कर्मचारियों में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है। पदोन्नति के बाद कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों में और अधिक दक्षता और गति आने की उम्मीद है। यह निर्णय न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।