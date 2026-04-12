12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG High Court promotion: बिलासपुर हाई कोर्ट में प्रमोशन की लिस्ट जारी! 25 कर्मचारियों में खुशी की लहर

CG High Court promotion: हाई कोर्ट ने 25 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देते हुए आधिकारिक आदेश जारी किया है। इस निर्णय से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 12, 2026

CG High Court promotion(photo-patrika)

CG High Court promotion(photo-patrika)

CG High Court promotion: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित हाई कोर्ट रजिस्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट ने 25 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देते हुए आधिकारिक आदेश जारी किया है। इस निर्णय से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।

पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों में स्टाफ कार चालक, रिकॉर्ड आपूर्तिकर्ता, चपरासी सहित श्रेणी-IV के विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी को अब कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया है।

CG High Court promotion: कार्यवाहक आधार पर पदोन्नति

हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन कर्मचारियों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 में कनिष्ठ न्यायिक सहायक पद पर कार्यवाहक (ऑफिसिएटिंग) आधार पर दो वर्षों के लिए पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगी, जब कर्मचारी अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

1:3 अनुपात के तहत मिला प्रमोशन

यह पदोन्नति हाई कोर्ट के कर्मचारियों और अन्य श्रेणी-IV कर्मचारियों के सापेक्ष 1:3 के अनुपात के आधार पर दी गई है। इससे पदोन्नति प्रक्रिया में संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास किया गया है।

इन कर्मचारियों को मिला लाभ

पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों में किरण कुमार, सुनील कुमार मिश्रा, लक्ष्मण यादव, चंद्रशेखर पांडेय, ईश्वर चंद्र यादव, राज कुमार, प्रवीण कुमार श्रीवास, कविता पटेल, संजय कुमार, बबली श्रीवास, अमित कुमार, सनत कुमार वस्त्रकार, ज्ञान सागर साहू, प्रवीण कुमार, अन्नपूर्णा ध्रुव, मनोज कुमार साहू, संजीव कुमार सिंह, कन्हैया लाल, हीरामुनि केरकेट्टा, दुर्गेश कुमार साहू, सीमा वर्मा, चमन गल्ले और सत्यमणि कुशवाह शामिल हैं।

कर्मचारियों में खुशी का माहौल

इस फैसले के बाद हाई कोर्ट कर्मचारियों में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है। पदोन्नति के बाद कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों में और अधिक दक्षता और गति आने की उम्मीद है। यह निर्णय न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Apr 2026 01:30 pm

Published on:

12 Apr 2026 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG High Court promotion: बिलासपुर हाई कोर्ट में प्रमोशन की लिस्ट जारी! 25 कर्मचारियों में खुशी की लहर

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: अब शराबी ड्राइवरों पर हाईटेक शिकंजा, ‘स्मेल डिटेक्शन’ से भी होगी पहचान, एडवांस मशीन से तुरंत कार्रवाई

फूंक मारने से नहीं अब ‘स्मेल’ से पकड़े जाएंगे शराबी ड्राइवर (फोटो सोर्स- Freepik)
बिलासपुर

‘जल्दी आओ मामा लोग’, सेंट्रल जेल के भीतर से पूर्व युवा कांग्रेस नेता समेत आरोपियों का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

सेंट्रल जेल बिलासपुर में फायरिंग के आरोपियों का वीडियो वायरल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Bilaspur High Court: पॉक्सो और अपहरण केस में HC का बड़ा फैसला, 20 साल की सजा रद्द कर आरोपी को किया बरी

HC का बड़ा फैसला (photo source- Patrika)
बिलासपुर

कुछ ही क्लिक में मौत का सामान, साइनाइड से छात्र की मौत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बटनदार चाकू से लेकर खतरनाक वस्तुओं की बिक्री

ऑनलाइन खतरनाक वस्तुओं की खुलेआम बिक्री पर उठे गंभीर सवाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Crime News: शादी का कार्ड देने के बहाने दरवाजा खुलवाया, फिर नकाबपोशों ने किया कांड, पीड़ित ने खुद दी परिजनों को सूचना

घर में घुसकर युवक पर चाकू से हमला (File Photo)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.