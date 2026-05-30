Sushasan Tihar 2026: माइक बंद करने के आरोप पर भिड़े कांग्रेस नेता और भाजपा विधायक, हुई तीखी बहस, Video वायरल

इसी दौरान कई ग्रामीणों ने भी अपनी परेशानियां अधिकारियों के सामने रखनी शुरू कर दीं। आरोप है कि समस्याओं के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और कार्यक्रम स्थल पर बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के समर्थक भी आमने-सामने आ गए। विवाद के बाद राजेंद्र शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ शिविर का विरोध करते हुए कार्यक्रम से बाहर निकलने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने सुशासन तिहार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी भी की।