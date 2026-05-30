University News: जीजीयू के 32 विभागों के प्रश्नपत्र और दस्तावेज खतरे में, डेटा लीक होने की आशंका से मचा हड़कंप

बता दें कि समर्थ पोर्टल का उपयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा प्रबंधन, विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन, प्रशासनिक रेकॉर्ड और भर्ती प्रक्रियाओं के संचालन के लिए मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाता है। इस पोर्टल पर छात्रों के संवेदनशील पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अंकसूचियां और अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड रहते हैं। इसके अलावा, पोर्टल पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा, वित्तीय दस्तावेज और कर्मचारी भर्ती से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां भी सुरक्षित रखी जाती हैं। ऐसे में लॉगिन क्रेडेंशियल लीक होने की खबर ने डिजिटल डेटा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।