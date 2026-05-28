तलाक, तलाक, तलाक! सड़क पर गूंजी आवाज, “तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी…” कहकर पति ने पत्नी को छोड़ा

Triple Talaq Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से तीन तलाक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फैमिली कोर्ट परिसर के बाहर एक युवक ने अपनी पत्नी को सरेराह तीन बार ‘तलाक’ बोलकर रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम, तीन तलाक कानून और धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।