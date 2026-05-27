27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

चाकू, पाइप और पत्थरों से Attack! खाना खाकर लौट रहे छात्रों पर जानलेवा हमला, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

Student Attack Case: बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में भवानी ढाबा के बाहर देर रात तीन छात्रों पर चाकू, पाइप, बेल्ट और पत्थरों से जानलेवा हमला किया गया। हमले में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आरोपियों पर चैन लूटने और मोबाइल तोड़ने का भी आरोप है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

May 27, 2026

Student Attack Case(photo-patrika)

Student Attack Case(photo-patrika)

Student Attack Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित भवानी ढाबा के बाहर देर रात तीन छात्रों पर हुए जानलेवा हमले से इलाके में सनसनी फैल गई। मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने छात्रों पर चाकू, पाइप, बेल्ट और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों पर सोने की चैन लूटने और मोबाइल फोन तोड़ने का भी आरोप लगा है। घटना के बाद सकरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सुमित यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

Student Attack Case: खाना खाकर लौटते समय हुई वारदात

जानकारी के अनुसार घटना 24 मई की देर रात की है। शिकायतकर्ता छात्र हर्ष पटेल अपने दोस्तों आदित्य मुदलियार और आदित्य साहू के साथ जोंकी और लोखंडी के बीच स्थित भवानी ढाबा में खाना खाने गया था। बताया जा रहा है कि तीनों छात्र खाना खाकर लौट रहे थे, तभी वहां मौजूद कुछ युवकों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और आरोपी सुमित यादव ने अपने छह से सात साथियों के साथ मिलकर छात्रों पर हमला बोल दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपियों ने धारदार चाकू, पाइप, बेल्ट और पत्थरों से छात्रों पर लगातार वार किए। हमले में तीनों युवकों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट के दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्रों की सोने की चैन लूटकर और मोबाइल फोन तोड़कर मौके से फरार हो गए।

Student Attack Case: पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही सकरी पुलिस हरकत में आ गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी विजय चौधरी की टीम ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी सुमित यादव को ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल धारदार चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने मामले में लापरवाही बरतने वाले ढाबा संचालक राजकुमार पमनानी और पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने वाले दो अन्य लोगों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 May 2026 01:37 pm

Published on:

27 May 2026 01:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / चाकू, पाइप और पत्थरों से Attack! खाना खाकर लौट रहे छात्रों पर जानलेवा हमला, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Newborn Found in Pond: इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला खौफनाक मामला, तालाब में मिली 2 दिन की नवजात बच्ची की लाश,फैली सनसनी

Newborn Found in Pond
बिलासपुर

Chhattisgarh Crime: सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, जेवर लूटकर हुए फरार, इलाके में फैली सनसनी

crime news
बिलासपुर

Breaking News: योग जगत को बड़ा झटका! छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रुपनारायण सिन्हा का निधन

Breaking News
बिलासपुर

‘आपका नाम टेरर फंडिंग में है’ ऐसा कहकर महिला प्रोफेसर से ठगे 1 करोड़, पिता-पुत्र गिरफ्तार

Digital Arrest Scam
बिलासपुर

8वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए मौका! रोजगार मेले में मिलेंगे नौकरी के अवसर, कई पदों पर निकली भर्ती

बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.