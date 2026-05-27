चाकू, पाइप और पत्थरों से Attack! खाना खाकर लौट रहे छात्रों पर जानलेवा हमला, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

Student Attack Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित भवानी ढाबा के बाहर देर रात तीन छात्रों पर हुए जानलेवा हमले से इलाके में सनसनी फैल गई। मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने छात्रों पर चाकू, पाइप, बेल्ट और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों पर सोने की चैन लूटने और मोबाइल फोन तोड़ने का भी आरोप लगा है। घटना के बाद सकरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सुमित यादव को गिरफ्तार कर लिया है।