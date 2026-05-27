Newborn Found in Pond: इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला खौफनाक मामला, तालाब में मिली 2 दिन की नवजात बच्ची की लाश,फैली सनसनी

शव को पानी से बाहर निकालने पर पता चला कि वह महज 1-2 दिन पहले जन्मी एक नवजात बालिका (बेटी) की लाश थी। सूचना पर बेलगहना पुलिस ने मर्ग कायम शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संपूर्ण मर्ग जांच, डॉक्टरों की पीएम रिपोर्ट और कर थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह दर्दनाक सच सामने आया कि बच्ची की मौत प्राकृतिक नहीं थी। किसी ने लोक-लाज या जन्म छुपाने के उद्देश्य से उस फूल जैसी बच्ची को जिंदा ही पानी में फेंक दिया था, जिससे दम घुटने (पानी भरने) के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिसकी विस्तृत मर्ग जांच, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने इसे हत्या की श्रेणी का अपराध माना है। चौकी प्रभारी के निर्देश पर कोटा थाने में पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ शून्य दर्ज अपराध को नंबरी कर विवेचना में ले लिया गया है।