Breaking News: योग जगत को बड़ा झटका, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रुपनारायण सिन्हा का निधन

Breaking News: छत्तीसगढ़ में मंगलवार को राजनीतिक जगत उस समय शोक में डूब गया जब भाजपा के वरिष्ठ नेता रूपनारायण सिन्हा का प्रशिक्षण शिविर के दौरान अचानक निधन हो गया। वे संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिलासपुर पहुंचे थे। कार्यक्रम के बीच अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई, जिसके बाद मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने तुरंत उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए इलाज शुरू किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन से भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में शोक की लहर है।