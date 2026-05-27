Chhattisgarh Crime: सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, जेवर लूटकर हुए फरार, इलाके में फैली सनसनी

दिनभर व्यापार करने के बाद शाम को जब वे दुकान समेटने की तैयारी में थे, तभी अचानक बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने प्रदीप सोनी के सीने पर सीधे गोली मार दी। गोली लगते ही व्यापारी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। बीच बाजार में गोली चलने से वहां अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों और साथी व्यापारियों की मदद से गंभीर रूप से घायल प्रदीप सोनी को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।