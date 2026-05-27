27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Chhattisgarh Crime: सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, जेवर लूटकर हुए फरार, इलाके में फैली सनसनी

Crime news: भीड़भाड़ वाले साप्ताहिक बाजार में दिनदहाड़े हुई इस वारदात से सर्राफा व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

May 27, 2026

crime news

Chhattisgarh Crime: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले के पेंड्रा थाना अंतर्गत कोटमी साप्ताहिक बाजार में मंगलवार शाम को एक सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या और लूट की वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पल्सर बाइक पर सवार तीन अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने भरे बाजार में घुसकर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, पेंड्रा निवासी सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी उर्फ पप्पू पिता राजकुमार सोनी हमेशा की तरह कोटमी बाजार में सोने-चांदी की दुकान लगाने पहुंचे थे।

दिनभर व्यापार करने के बाद शाम को जब वे दुकान समेटने की तैयारी में थे, तभी अचानक बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने प्रदीप सोनी के सीने पर सीधे गोली मार दी। गोली लगते ही व्यापारी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। बीच बाजार में गोली चलने से वहां अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों और साथी व्यापारियों की मदद से गंभीर रूप से घायल प्रदीप सोनी को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बताया जा रहा है कि आरोपी दुकान से सोने-चांदी के जेवरात लूटकर भागे हैं, हालांकि कुल कितनी रकम या जेवरों की लूट हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।नाकेबंदी कर फुटेज खंगाल रही पुलिसवारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को घटनास्थल से एक कारतूस मिला है। पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिलेभर में नाकेबंदी की गई है और बाजार व आसपास के रास्तों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

दिनदहाड़े घटना से लोगों में आक्रोशभीड़भाड़ वाले साप्ताहिक बाजार में दिनदहाड़े हुई इस वारदात से सर्राफा व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। नाराज परिजनों, सर्राफा एसोसिएशन और स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल से शव को ले जाकर पेंड्रा के व्यस्त दुर्गा चौक चौराहे पर रख दिया और चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारी पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे।

महज कुछ कदमों पर है पुलिस चौकीपीड़ित परिवार और सर्राफा व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि कोटमी हाट-बाजार में हर हफ्ते 10 से 15 सर्राफा व्यापारी दुकान लगाने आते हैं। बाजार से महज कुछ कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी है, इसके बावजूद वहां सुरक्षा के लिए एक भी जवान तैनात नहीं रहता और न ही पुलिस की गश्त होती है। व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि सुरक्षा देने के बजाय पुलिस आए दिन मामूली बातों पर सर्राफा व्यापारियों को परेशान करती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 May 2026 06:48 am

Published on:

27 May 2026 06:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Chhattisgarh Crime: सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, जेवर लूटकर हुए फरार, इलाके में फैली सनसनी

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Breaking News: योग जगत को बड़ा झटका! छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रुपनारायण सिन्हा का निधन

Breaking News
बिलासपुर

‘आपका नाम टेरर फंडिंग में है’ ऐसा कहकर महिला प्रोफेसर से ठगे 1 करोड़, पिता-पुत्र गिरफ्तार

Digital Arrest Scam
बिलासपुर

8वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए मौका! रोजगार मेले में मिलेंगे नौकरी के अवसर, कई पदों पर निकली भर्ती

बिलासपुर

10 हजार रुपए के बहाने पति को झारखंड से बिलासपुर बुलाया, फिर प्रेमी संग दी खौफनाक मौत, पुलिस भी रह गई दंग

Bilaspur Murder Case
बिलासपुर

हाईकोर्ट के आदेशों को IAS-IPS अधिकारियों ने बनाया मजाक! 8 साल में 6 गुना बढ़े Contempt के मामले, अब होगी कार्रवाई

Chhattisgarh High Court
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.