Mini Truck Accident: नेशनल हाईवे 43 पर दर्दनाक सड़क हादसा, पश्चिम बंगाल जा रही मिनी ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, एक की मौत

Mini Truck Accident: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने भीषण सड़क हादसे को अंजाम दिया। अनियंत्रित मिनी ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों और वाहनों को टक्कर मारते हुए कई लोगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।