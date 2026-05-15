Jashpur Road Accident: जशपुर में बड़ा हादसा, आम से लदा पिकअप पुलिया से गिरा, ड्राइवर की मौके पर मौत

Jashpur Road Accident: जशपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां कच्चा आम से लदा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गया। यह हादसा श्रीनदी पुलिया के पास हुआ, जिसमें वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिकअप (Pickup) ओडिशा से अंबिकापुर (Ambikapur) की ओर जा रहा था, तभी अचानक नियंत्रण बिगड़ने से यह दुर्घटना हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है।