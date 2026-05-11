Chhattisgarh Crime: युवक को रस्सी से बांधकर पीटा, वायरल वीडियो के बाद जांच में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह अक्सर आसपास के लोगों से विवाद करता था और गाली-गलौज भी करता था। इसी को लेकर पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से उसका विवाद हुआ, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो करीब चार दिन पुराना है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी।