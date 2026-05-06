CG Crime News: शादी का झांसा देकर 5 साल तक दुष्कर्म, दूसरी जगह सगाई करते ही खुला राज, आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे

घटना के संबंध में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 3 मई 2026 को थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम की 28 वर्षीय युवती ने थाना पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, माह फरवरी वर्ष 2021 में पीड़िता के गांव के बगल में एक शादी का समारोह था, जहां आरोपी सुरेन्द्र सिंह भी आया हुआ था। इसी दौरान उन दोनों का आपस में जान परिचय हुआ था और मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ था, तब से वे मोबाइल फोन के जरिए आपस में बातचीत करते रहते थे।