3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

पति को पड़ोसन के साथ आपत्तिजनक हालत में देख भड़की पत्नी, गुस्से में किया बड़ा कांड, महिला की मौत

Crime News: पत्नी ने अपने पति को पड़ोसन के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, तो वह गुस्से से बेकाबू हो गई। आवेश में आकर उसने पड़ोसन पर डंडे से हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

May 03, 2026

पति के साथ आपत्तिजनक स्थिति मिली पड़ोसन (फोटो सोर्स- iStock)

पति के साथ आपत्तिजनक स्थिति मिली पड़ोसन (फोटो सोर्स- iStock)

CG Crime News: कबीरधाम जिले के थाना कुकदूर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रोकनी में एक महिला की संदिग्ध मृत्यु के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की सतर्कता और तेजी से की गई जांच के चलते मामले का जल्द खुलासा हो सका।

सोनकली बैगा (22) पति जेठूराम बैगा निवासी ग्राम रोकनी की 27 अप्रैल 2026 को जिला अस्पताल कवर्धा में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। प्रारंभ में मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर थाना कवर्धा में सूचना दर्ज की गई, जिसके बाद घटना स्थल थाना कुकदूर क्षेत्र में होने के कारण मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई।

पति के साथ आपत्तिजनक स्थिति मिली पड़ोसन

जांच के दौरान यह सामने आया कि मृतिका का अपने पड़ोसी अर्जुन बैगा के साथ अवैध संबंध था। 21 अप्रैल 2026 को अर्जुन बैगा की पत्नी मंदाकिनी बैगा ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। विवाद के दौरान आरोपी मंदाकिनी बैगा ने गुस्से में आकर बांस के डंडे से सोनकली बैगा पर हमला कर दिया। इस मारपीट में उसे गंभीर आंतरिक चोटें आईं। घायल अवस्था में वह अपने घर पहुंची, जहां परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पूछताछ में अपराध करना स्वीकार किया

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मंदाकिनी बैगा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संग्राम सिंह सहित थाना कवर्धा व कुकदूर पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने का अभियान लगातार जारी रहेगा।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

टीआई ने बीच बाजार व्यापारी को जड़ा थप्पड़, Video वायरल होते ही मचा हड़कंप, देखें- छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला एक वीडियो सामने आया है। बोराई थाना क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब थाना प्रभारी (टीआई) ने एक व्यापारी के साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया, बल्कि बीच बाजार उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा… पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

जेल में बंद गुरमीत बाधवा पर एक और केस, मंत्री संग फोटो दिखाकर धमकी, अस्पताल से 20 लाख की उगाही का आरोप
भिलाई
आरोपी गुरमीत सिंह बाधवा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 May 2026 02:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / पति को पड़ोसन के साथ आपत्तिजनक हालत में देख भड़की पत्नी, गुस्से में किया बड़ा कांड, महिला की मौत

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

PMFME Scheme: खाद्य उद्यमियों के लिए सुनहरा मौका, 35% अनुदान के साथ 10 लाख तक सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया

खाद्य उद्यमियों के लिए सुनहरा मौका (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

Murder Case: सोते समय पत्नी को करंट देकर उतारा मौत के घाट, चरित्र शंका में रची साजिश, शातिराना अंदाज में बनाया बहाना

अब ताउम्र कटेगी जेल में रातें (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

कवर्धा में हादसा: तेज रफ्तार बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 15 से ज्यादा यात्री घायल, कई की हालत गंभीर

बस ने ट्रक को मारी टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

रोटी मांगने पर विवाद, सनकी नाती ने टांगिया से दादी की कर दी हत्या, फैली सनसनी

kawardha crime news, Big incident,
कवर्धा

CG Board Result 2026: 98.83% के साथ सेकेंड टॉपर रिया को डिप्टी CM शर्मा ने दी बधाई, डॉक्टर बनने का सपना, जानें सफलता का राज

98.83% के साथ सेकेंड टॉपर बनी रिया (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.