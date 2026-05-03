पति को पड़ोसन के साथ आपत्तिजनक हालत में देख भड़की पत्नी, गुस्से में किया बड़ा कांड, महिला की मौत

जांच के दौरान यह सामने आया कि मृतिका का अपने पड़ोसी अर्जुन बैगा के साथ अवैध संबंध था। 21 अप्रैल 2026 को अर्जुन बैगा की पत्नी मंदाकिनी बैगा ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। विवाद के दौरान आरोपी मंदाकिनी बैगा ने गुस्से में आकर बांस के डंडे से सोनकली बैगा पर हमला कर दिया। इस मारपीट में उसे गंभीर आंतरिक चोटें आईं। घायल अवस्था में वह अपने घर पहुंची, जहां परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।