CG Board Result 2026: 98.83% के साथ सेकेंड टॉपर रिया को डिप्टी CM शर्मा ने दी बधाई, डॉक्टर बनने का सपना, जानें सफलता का राज

रिया ने टॉप टेन में जगह बनाकर जिले सहित अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है। रिया आगे साइंस विषय की पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहती है। वह नीट की भी तैयारी करेगी। रिया स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कवर्धा की छात्रा है। उसने केवल गणित विषय के लिए निजी कोचिंग ली, बाकी विषयों की पढ़ाई अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में पूरी की है। रिया के पिता प्रकाश केशरवानी शिक्षक हैं जबकि उनकी माता गृहिणी हैं।