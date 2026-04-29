CG Board Result 10th Toppers: मेरिट में बेटियों का दबदबा, 77.15% पास, अर्जुंदा स्कूल के 7 छात्र टॉप-10 में, देखें आकंड़ा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोर्ड परीक्षाओं में पास होने वाले छात्रों को बधाई दी है। उन्होंन कहा कि पिछले तमाम सालों से बेहतर रिजल्ट आया है। इसमें हमारे शिक्षा विभाग और शिक्षकों का प्रयास रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि इस बार परिणाम पिछले वर्ष की अपेक्षा में 5 प्रतिशत तक बढ़ा है, और बेटियां आगे रही। शिक्षा गुणवत्ता का अभियान चलाया इसका स्वरूप अब दिखने लगा है, जिन बच्चों का परिणाम आया उनको शुभकामनाएं।