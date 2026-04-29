CGBSE CG Board Result 2026: सीएम साय ने जारी किए 10वीं-12वीं बोर्ड के रिजल्ट, एक क्लिक में देखें परिणाम

CGBSE CG Board Result 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिमोर्ट का बटन दबाकर एक साथ दोनों क्लास के परिणाम जारी किए। इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौजूद रहे। बता दें कि इस बार 3.20 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। वहीं 12वीं के हिंदी प्रश्नपत्र के लीक होने की घटना ने प्रक्रिया को कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। फिलहाल इस बार भी दोनों क्लास में बेटियों ने बाजी जारी है।