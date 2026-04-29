CG Cabinet Meetiing: सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग, छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति को मिली मंजूरी, देखें अन्य फैसले

CG Cabinet Meetiing: छत्तीसगढ़ में अहम नीतिगत फैसलों को लेकर आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास, जनकल्याण योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक से लिए गए फैसलों का असर सीधे आम जनता पर पड़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -