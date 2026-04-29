CGBSE Result 2026: परिणाम के पहले शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स को मिलेंगे डेढ़-डेढ़ लाख रुपये

शिक्षा मंडल ने 15 दिन की सख्त डेडलाइन दी है। इसके तहत छात्रों को फोटोकॉपी, री-टोटङ्क्षलग या री-वैल्यूएशन, जो भी प्रक्रिया करानी है, उसके लिए एक ही बार में एक साथ आवेदन करना होगा। आंसर शीट की फोटोकॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए अलग से 15 दिन का समय नहीं मिलेगा। जिन छात्रों का रिजल्ट किन्हीं कारणों (आरडब्ल्यूएल /आरडब्ल्यूएस / आरडब्ल्यूईएन / आरडब्ल्यूआई) से रोक दिया गया है, वे नतीजे घोषित होने के 15 दिन के भीतर सीधे मंडल मुख्यालय या ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।