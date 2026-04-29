CG Crime: रायपुर में देर रात मर्डर, मामूली बात को लेकर नाबालिग की चाकू मारकर हत्या

दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र स्थित STF कॉलोनी में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। एक महिला ने घर में घुसकर आरक्षक की पत्नी और उसके मासूम बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि दो बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना की क्रूरता और परिस्थितियों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पढ़े पूरी खबर