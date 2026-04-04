CG Murder Case: अभनपुर मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, जिससे इश्क किया उसी ने जिंदा दफन कराया, युवती सहित पांच पकड़े गए

आरोपी खोरपा होते हुए खट्टी, ढोढ़रा के बीच तालाब के पास पहुंचे। इसके बाद नितेश को ऑटो से उतारकर सभी ने फिर पिटाई की। गमछे से गला घोंट दिया। इससे वह बेहोश हो गया। उसकी सांसें चल रही थी। माइकल का घर पास में ही था। वह फावड़ा लेकर आया। इसके बाद भरेंगाभाठा के पास बने गड्ढे में उसे फेंक दिया। ऊपर से मिट्टी भर दिया। बताया जाता है कि नितेश की उस वक्त सांसें चल रही थी। उसके हाथ-पैर ही बाहर थे। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। नितेश के मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया।