6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Murder Case: अभनपुर मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, जिससे इश्क किया उसी ने जिंदा दफन कराया, युवती सहित पांच पकड़े गए

CG Murder Case: माइकल का घर पास में ही था। वह फावड़ा लेकर आया। इसके बाद भरेंगाभाठा के पास बने गड्ढे में उसे फेंक दिया। ऊपर से मिट्टी भर दिया। बताया जाता है कि नितेश की उस वक्त सांसें चल रही थी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Apr 04, 2026

CG Murder Case: अभनपुर मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, जिससे इश्क किया उसी ने जिंदा दफन कराया, युवती सहित पांच पकड़े गए

CG Murder Case: @नारद योगी। अभनपुर मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया। पाकिस्तान मूल के युवक ने जिससे इश्क किया था, उसी युवती ने उसे जिंदा दफन करवा दिया था। प्रारंभ में मामला लव ट्राएंगल का था, लेकिन बाद में युवती अपने पहले प्रेमी के साथ मिल गई। फिर दूसरे प्रेमी की हत्या करवा दी। पुलिस ने आरोपी युवती सहित 5 आरोपियों को पकड़ा है। एक अन्य आरोपी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

मामले का खुलासा करते हुए रायपुर ग्रामीण एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि माना इलाके से लापता हुए नितेश बत्रा की लाश अभनपुर के भरेंगाभाठा में मिली थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि नितेश की माना के टेमरी में रहने वाली सावित्री साहू से बातचीत होती थी। पुलिस सावित्री के घर पहुंची, तो वह गायब थी।

इस बीच पुलिस को पता चला कि बोरियाकला निवासी श्यामसुंदर सोनी भी युवती के साथ फरार है। पुलिस की टीम दोनों की तलाश में लगी रही। दोनों को उत्तर प्रदेश के एक होटल से पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों ने अपने साथी सुमित कोशले, माइकल सैनी व दो नाबालिगों के साथ मिलकर हत्या करने का खुलासा किया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने सुमित और दो नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। माइकल फरार है।

यह थी हत्या की वजह

आरोपी सावित्री का श्यामसुंदर से पहले से दोस्ती थी। कुछ समय से नितेश की भी युवती से दोस्ती हो गई थी। वह उसके घर आना-जाना करता था। इसकी जानकारी श्यामसुंदर को हुई। इसके बाद उसने नितेश को युवती से दूर रहने कहा, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद से श्यामसुंदर मौके की तलाश में रहने लगा। उसने सावित्री को भी नितेश को सबक सिखाने के लिए राजी कर लिया। 16 मार्च को नितेश नशे में सावित्री से मिलने गया, तो उसने श्यामसुंदर को बुला लिया।

श्यामसुंदर अपने साथी सुमित के साथ मौके पर पहुंचा। नितेश की जमकर पिटाई की। उसका मोबाइल भी छीन लिया। नितेश नशे में था, उसे ज्यादा होश नहीं था। कुछ देर बाद श्यामसुंदर अपने अन्य साथियों माइकल और दो नाबालिगों को भी बुला लिया। फिर नितेश को ऑटो में बैठाकर सेजबहार की ओर ले गए। मुजगहन पुलिया के पास उसकी दोपहिया को नाले में गिरा दिया।

जिंदा दफन करके हुए फरार

आरोपी खोरपा होते हुए खट्टी, ढोढ़रा के बीच तालाब के पास पहुंचे। इसके बाद नितेश को ऑटो से उतारकर सभी ने फिर पिटाई की। गमछे से गला घोंट दिया। इससे वह बेहोश हो गया। उसकी सांसें चल रही थी। माइकल का घर पास में ही था। वह फावड़ा लेकर आया। इसके बाद भरेंगाभाठा के पास बने गड्ढे में उसे फेंक दिया। ऊपर से मिट्टी भर दिया। बताया जाता है कि नितेश की उस वक्त सांसें चल रही थी। उसके हाथ-पैर ही बाहर थे। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। नितेश के मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया।

माइकल फरार

हत्याकांड में अहम कड़ी रहा माइकल फरार है। पुलिस ने मास्टरमाइंड श्यामसुंदर सोनी, सावित्री, सुमित व दो नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। माइकल की तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Apr 2026 11:32 am

Published on:

04 Apr 2026 11:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Murder Case: अभनपुर मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, जिससे इश्क किया उसी ने जिंदा दफन कराया, युवती सहित पांच पकड़े गए

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BJP प्रशिक्षण शिविर में बवाल: MLA इंद्र कुमार साहू के बयान से गरमाया माहौल, कार्यकर्ताओं में तीखी बहस, वीडियो वायरल

BJP MLA indra kumar sahu
रायपुर

CG Weather: छत्तीसगढ़ में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, बेमौसम बारिश से फसलें तबाह

CG Weather: छत्तीसगढ़ में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, बेमौसम बारिश से फसलें तबाह
रायपुर

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में वज्रपात का तांडव, युवक की मौत, आंधी-बारिश से कई जगह गिरे पेड़, भीगा धान

CG Weather Alert
रायपुर

Crime News: विवाहिता महिला ने लगाई फांसी, इधर जीजा के सीने में साले ने कैंची घोंपा

Crime News: विवाहिता महिला ने लगाई फांसी, इधर जीजा के सीने में साले ने कैंची घोंपा
रायपुर

CG News: एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने निकली युवा पर्वतारोही अमिता श्रीवास, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम करेगी रोशन

CG News: एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने निकली युवा पर्वतारोही अमिता श्रीवास, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम करेगी रोशन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.