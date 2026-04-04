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Rail News: रायपुर रेल मंडल की रफ्तार बरकरार: 4983 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 46.44 मिलियन टन लदान कर 4983 करोड़ रुपए राजस्व के साथ रायपुर रेल मंडल ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। इनमें 03.87 प्रतिशत (लगभग 04 प्रतिशत) की वृद्धि हासिल की है। इस बार 165 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त किए हैं, जबकि रायपुर मंडल को 46.33 मिलियन टन लदान का लक्ष्य दिया [&hellip;]

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रायपुर

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Rabindra Rai

Apr 04, 2026

Rail News: रायपुर रेल मंडल की रफ्तार बरकरार: 4983 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व

Rail News: रायपुर रेल मंडल की रफ्तार बरकरार: 4983 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 46.44 मिलियन टन लदान कर 4983 करोड़ रुपए राजस्व के साथ रायपुर रेल मंडल ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। इनमें 03.87 प्रतिशत (लगभग 04 प्रतिशत) की वृद्धि हासिल की है। इस बार 165 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त किए हैं, जबकि रायपुर मंडल को 46.33 मिलियन टन लदान का लक्ष्य दिया गया था। पिछले साल 2024-25 की तुलना में 44.73 मिलियन टन लदान कर 4818 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था। शुक्रवार को डीआरएम कार्यालय में डीआरएम दयानंद और सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने इसकी जानकारी दी। डीआरएम ने बताया कि इस उपलब्धि के पीछे आधुनिक लोडिंग अवसंरचना, ग्राहक-केंद्रित नीतियां, डिजिटल पहल और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास रहे।

लक्ष्य से अधिक लदान, ढुलाई, यात्रियों और सुविधाओं से भी बढ़ी आय

मंडल ने कोयला, स्टील प्लांट के लिए रॉ-मटेरियल, पिग आईरन, फिनिश्ड स्टील, आयरन ओर, सीमेंट, फूड ग्रेन फर्टिलाइजर, इत्यादि का माल लदान किया है। साथ ही यात्री यातायात, माल ढुलाई, विविध आय, गैर-किराया राजस्व, पार्किंग आय, खानपान से होने वाली आय सभी में बढोत्तरी हासिल की है।

इस तरह से राजस्व में हुई बढ़ोतरी

26.6 मिलियन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, इससे 631.35 करोड़ राजस्व प्राप्त किया। वाणिज्य विभाग ने यात्री यातायात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यात्रियों की 7.30% वृद्धि दर्ज की है। इसी प्रकार, यात्री राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 3.85% की वृद्धि हुई है।

  • वाणिज्य विभाग ने कुल विविध आय 25.18 करोड़ अर्जित की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.27% अधिक है।
  • गैर-किराया राजस्व आय 17.10 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.35% की वृद्धि है।
  • खानपान से 03.22 करोड़ रुपए की आय, जो पिछले वर्ष की तुलना में 75% की वृद्धि है।
  • टिकट चेकिंग के 1 लाख 97 हज़ार 873 केस दर्ज किए, जिनसे 11.13 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ।
  • पार्किंग से 3.44 करोड़ रुपए आए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.84% अधिक है।
  • पार्सल से 7.44 करोड़ रुपए आय अर्जित की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.06% की वृद्धि है।
  • वाणिज्य विभाग ने 5663.65 करोड़ रुपए कुल आय अर्जित की है, पिछले वित्तीय वर्ष 2024 -25 में 5463.23 करोड़ रुपए कुल आय अर्जित की थीं। जो पिछले वर्ष की तुलना में 03.67% अधिक है।
  • 2025-26 अवधि में यात्री सुविधाओं में बढोत्तरी कुल 68 अनुबंध हुए, जिनमें से 23 नए अनुबंध हैं।
  • प्लान हेड 53 के तहत यात्री सुविधाओं के लिए 26 नए कार्य स्वीकृत कराए गए।
  • त्योहार व छुट्टियों में 195 ट्रिप के लिए 19 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई, 12 भारत गौरव ट्रेनों का भी परिचालन किया है। विभिन्न श्रेणी के 60 अतिरिक्त कोच को ट्रेनों में जोड़ा गया।

मंडल ने यह उपलब्धि हासिल की

  • रेल मदद के माध्यम से 17943 लोगों ने सहायता मांगी, जिसमें बेडरोल, कोच क्लीनिंग, कोच मेंटेनेंस, दिव्यांग फैसिलिटी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, महिलाओं के लिए सहायता, चिकित्सा, यात्री सुविधा, टिकट रिफंड, पानी की उपलब्धता जैसे सवाल रहे।
  • वाणिज्य विभाग से यात्रियों ने सहायता के लिए 3845 केस प्राप्त हुए। पिछले वित्तीय वर्ष में 3931 केस प्राप्त हुए थे। वाणिज्य विभाग से सम्बंधित रेल मदद में 2.19 प्रतिशत की कमी हुई।
  • सहायता के लिए 1386 केस जिसमे 32 प्रतिशत वृद्धि हुई। - त्वरित समय में उचित निदान मिलने पर यात्रियों से एक्सीलेंट रेटिंग 1373 पर प्राप्त हुई, जिसमे 27.60 प्रतिशत वृद्धी हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल सेवा पुरस्कार से नवाजा।

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Published on:

04 Apr 2026 01:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Rail News: रायपुर रेल मंडल की रफ्तार बरकरार: 4983 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व

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