Rail News: रायपुर रेल मंडल की रफ्तार बरकरार: 4983 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 46.44 मिलियन टन लदान कर 4983 करोड़ रुपए राजस्व के साथ रायपुर रेल मंडल ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। इनमें 03.87 प्रतिशत (लगभग 04 प्रतिशत) की वृद्धि हासिल की है। इस बार 165 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त किए हैं, जबकि रायपुर मंडल को 46.33 मिलियन टन लदान का लक्ष्य दिया गया था। पिछले साल 2024-25 की तुलना में 44.73 मिलियन टन लदान कर 4818 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था। शुक्रवार को डीआरएम कार्यालय में डीआरएम दयानंद और सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने इसकी जानकारी दी। डीआरएम ने बताया कि इस उपलब्धि के पीछे आधुनिक लोडिंग अवसंरचना, ग्राहक-केंद्रित नीतियां, डिजिटल पहल और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास रहे।