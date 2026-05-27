छत्तीसगढ़ में लागू होगी ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’, बदलेगा राशन चावल का पूरा सिस्टम! जानें क्या है ये

Improved Rice Scheme: छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की नवीन ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’ को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में आज न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइंस रायपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने की। इसमें छत्तीसगढ़ राईस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, भारतीय खाद्य निगम, मार्कफेड तथा प्रदेशभर के राईस मिलर्स ने भाग लिया।