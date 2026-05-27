छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, नवा रायपुर में बनेंगे आधुनिक शासकीय भवन, दौड़ेंगी ई-बसें

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत रायपुर शहर की पेयजल व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। इसके अंतर्गत 150 एमएलडी क्षमता वाले अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्र (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 186 करोड़ 14 लाख रुपए बताई गई है। अधिकारियों के अनुसार, नए प्लांट के निर्माण से रायपुर शहर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। बैठक में परियोजना के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।