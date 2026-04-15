CM साय की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग आज, बस्तर विकास के साथ निवेश और रोजगार पर बड़ा फैसला संभव

कैबिनेट मीटिंग आज (photo source- Patrika)
CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 15 अप्रैल को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की जा रही है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। यह बैठक पूर्वान्ह 11:30 बजे मंत्रालय स्थित महानदी भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष एम-5/20 में शुरू होगी। इस कैबिनेट बैठक को कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि इसमें राज्य के विकास, निवेश और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार, सरकार विभिन्न विभागों से आए प्रस्तावों और योजनाओं की गहन समीक्षा करेगी और जरूरत के मुताबिक नई नीतियों को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक का सबसे बड़ा फोकस बस्तर क्षेत्र के विकास पर रहने की संभावना है। लंबे समय से बुनियादी ढांचे, रोजगार और निवेश को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे बस्तर के लिए “बस्तर रोडमैप 2.0” के तहत नई रणनीति तैयार की जा सकती है।
इस योजना के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, उद्योगों को आकर्षित करने और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने पर जोर रहेगा। इसके अलावा औद्योगिक विकास और निवेश को लेकर भी सरकार बड़े फैसले ले सकती है। राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियों या प्रोत्साहन योजनाओं का ऐलान संभव है। इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बैठक में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी एक अहम एजेंडा होगा।
CG Cabinet Meeting: सरकार यह आकलन करेगी कि विभिन्न योजनाएं जमीन पर किस हद तक लागू हो रही हैं और उनमें किस तरह के सुधार की जरूरत है। साथ ही आगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर प्रशासनिक स्तर पर जरूरी फैसले भी लिए जा सकते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसके जरिए लिए गए निर्णय आने वाले समय में राज्य की विकास दिशा तय कर सकते हैं। खासकर बस्तर जैसे संवेदनशील और संभावनाओं से भरे क्षेत्र के लिए लिए जाने वाले फैसले प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर सीधा असर डाल सकते हैं।
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