CM साय की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग आज, बस्तर विकास के साथ निवेश और रोजगार पर बड़ा फैसला संभव

CG Cabinet Meeting: सरकार यह आकलन करेगी कि विभिन्न योजनाएं जमीन पर किस हद तक लागू हो रही हैं और उनमें किस तरह के सुधार की जरूरत है। साथ ही आगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर प्रशासनिक स्तर पर जरूरी फैसले भी लिए जा सकते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसके जरिए लिए गए निर्णय आने वाले समय में राज्य की विकास दिशा तय कर सकते हैं। खासकर बस्तर जैसे संवेदनशील और संभावनाओं से भरे क्षेत्र के लिए लिए जाने वाले फैसले प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर सीधा असर डाल सकते हैं।