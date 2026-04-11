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CEO Transfer News: प्रशासनिक फेरबदल पर सवाल! 3 महीने में ही हटाए गए जनपद CEO

District CEO Removed: मुंगेली में प्रशासनिक बदलाव के तहत जनपद पंचायत CEO को महज 3 महीने में हटाया गया। कलेक्टर के फैसले के बाद जिले में चर्चाएं तेज, कारणों को लेकर उठ रहे सवाल।

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मुंगेली

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Laxmi Vishwakarma

Apr 11, 2026

मुंगेली में प्रशासनिक बदलाव ने बढ़ाई हलचल (photo source- Patrika)

मुंगेली में प्रशासनिक बदलाव ने बढ़ाई हलचल (photo source- Patrika)

CEO Transfer News: मुंगेली जिले में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल चर्चा का विषय बन गया है। जिला मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विक्रम सिंह ठाकुर को उनके पद से हटाकर मूल पद पर वापस भेज दिया गया है। यह निर्णय कलेक्टर कुंदन कुमार द्वारा लिया गया, जबकि उनकी जगह प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी संतोष कुमार घोषले को जनपद सीईओ का जिम्मा सौंपा गया है।

हालांकि जारी आदेश में इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है, लेकिन इस फैसले ने जिले में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। महज तीन महीने के भीतर सीईओ का स्थानांतरण होने से यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह सिर्फ एक नियमित प्रशासनिक बदलाव है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है।

CEO Transfer News: साधारण आदेश, असाधारण चर्चा

सरकारी दस्तावेजों में भले ही यह आदेश सामान्य शब्दों में जारी किया गया हो, लेकिन इसके बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि यह फैसला लंबे समय से चल रहे असंतोष, आंतरिक खींचतान या कार्यशैली से जुड़े मतभेदों का परिणाम हो सकता है। हालांकि, किसी भी आधिकारिक बयान में ऐसे कारणों का जिक्र नहीं किया गया है।

देवगांव विवाद बना केंद्र बिंदु

जिला मुख्यालय से लगे देवगांव ग्राम पंचायत का विवाद भी इस पूरे घटनाक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरपंच योगेश पटेल और तत्कालीन जनपद सीईओ के बीच तीखा मतभेद सामने आया था। सरपंच द्वारा कलेक्टर को दी गई शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनमें अधूरे कार्यों के भुगतान, पक्षपात और कथित लेन-देन के दबाव जैसी बातें शामिल थीं।

साथ ही यह भी आरोप लगाया गया था कि पुराने कार्यों के भुगतान को लेकर दबाव बनाने के लिए वर्तमान योजनाओं में अनावश्यक जांच और कार्रवाई की धमकी दी जा रही थी। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही इन्हें स्थानांतरण का कारण बताया गया है। फिलहाल यह मुद्दा केवल चर्चाओं और कयासों तक सीमित है।

कई स्तरों पर असंतोष की चर्चा

सूत्रों के अनुसार, यह मामला केवल एक विवाद तक सीमित नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर समन्वय की कमी, निर्णय प्रक्रिया में मतभेद, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ तालमेल की समस्या और कार्यशैली को लेकर असंतोष जैसी बातें भी चर्चा में हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि किसी आधिकारिक स्तर पर नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक हलकों में इन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं जा रहा। इससे यह संकेत मिलता है कि बदलाव के पीछे कई परतें हो सकती हैं।

CEO Transfer News: फैसले के संकेत और संदेश

कलेक्टर द्वारा लिया गया यह निर्णय भले ही एक नियमित फेरबदल के रूप में सामने आया हो, लेकिन इसके राजनीतिक और प्रशासनिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अचानक किया गया यह बदलाव इस बात का संकेत माना जा रहा है कि प्रशासन अब कामकाज की शैली और जवाबदेही को लेकर अधिक सख्त रुख अपनाना चाहता है। इसे “डैमेज कंट्रोल” की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां किसी भी तरह के विवाद या असंतोष को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई है।

सिस्टम के भीतर की हलचल उजागर

यह पूरा घटनाक्रम केवल एक पद परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर चल रही अंदरूनी हलचलों को भी उजागर करता है। स्थानीय स्तर पर संवाद की कमी, बढ़ती शिकायतें और निर्णयों को लेकर उठते सवाल इस बदलाव के बाद और स्पष्ट होकर सामने आए हैं।

फिलहाल आधिकारिक रूप से कारण चाहे जो भी बताए जाएं, लेकिन यह मामला यह जरूर दिखाता है कि प्रशासनिक तंत्र के भीतर कई स्तरों पर संतुलन और समन्वय की चुनौती बनी हुई है। आने वाले दिनों में इस फैसले के और प्रभाव सामने आ सकते हैं।

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Published on:

11 Apr 2026 05:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mungeli / CEO Transfer News: प्रशासनिक फेरबदल पर सवाल! 3 महीने में ही हटाए गए जनपद CEO

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