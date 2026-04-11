CEO Transfer News: प्रशासनिक फेरबदल पर सवाल! 3 महीने में ही हटाए गए जनपद CEO

कलेक्टर द्वारा लिया गया यह निर्णय भले ही एक नियमित फेरबदल के रूप में सामने आया हो, लेकिन इसके राजनीतिक और प्रशासनिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अचानक किया गया यह बदलाव इस बात का संकेत माना जा रहा है कि प्रशासन अब कामकाज की शैली और जवाबदेही को लेकर अधिक सख्त रुख अपनाना चाहता है। इसे “डैमेज कंट्रोल” की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां किसी भी तरह के विवाद या असंतोष को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई है।