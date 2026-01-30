बिना सरकारी मदद… बेटियों के लिए बड़ी पहल कर रही महिला सरपंच, बस्तर से उठी मिसाल

बेटियों के लिए बड़ी पहल कर रही महिला सरपंच (photo source- Patrika)
CG News: बस्तर डिवीज़न के जगदलपुर में बसे बिलोरी गाँव में अब बेटी का जन्म चिंता की बात नहीं, बल्कि जश्न का कारण है। जो समाज कभी बेटी के जन्म पर चुप रहता था, अब खुशी से जश्न मना रहा है। यह बिलोरी पंचायत की पहल की वजह से है, जिसने बेटियों के सम्मान को एक नई पहचान दी है। गाँव में बेटी के जन्म पर परिवारों को 2,100 रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, जिससे यह संदेश जाता है कि बेटियाँ बोझ नहीं, बल्कि समाज की ताकत हैं।
