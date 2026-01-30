30 जनवरी 2026,

Patrika Special News

बिना सरकारी मदद… बेटियों के लिए बड़ी पहल कर रही महिला सरपंच, बस्तर से उठी मिसाल

CG News: महिला सरपंच उमन बघेल अपने निजी फंड से नवजात बेटियों को 2100 रुपए की सम्मान राशि दे रही हैं, जिससे गांव में सामाजिक सोच और दस्तावेजी जागरूकता दोनों बदल रही हैं।

3 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 30, 2026

बेटियों के लिए बड़ी पहल कर रही महिला सरपंच (photo source- Patrika)

बेटियों के लिए बड़ी पहल कर रही महिला सरपंच (photo source- Patrika)

CG News: बस्तर डिवीज़न के जगदलपुर में बसे बिलोरी गाँव में अब बेटी का जन्म चिंता की बात नहीं, बल्कि जश्न का कारण है। जो समाज कभी बेटी के जन्म पर चुप रहता था, अब खुशी से जश्न मना रहा है। यह बिलोरी पंचायत की पहल की वजह से है, जिसने बेटियों के सम्मान को एक नई पहचान दी है। गाँव में बेटी के जन्म पर परिवारों को 2,100 रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, जिससे यह संदेश जाता है कि बेटियाँ बोझ नहीं, बल्कि समाज की ताकत हैं।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

