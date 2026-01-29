संघर्ष को कभी हार न मानो… मुंबई डायरीज़ स्टार सत्यजीत दुबे का दिल छू लेने वाला इंटरव्यू, शाहरुख खान को लेकर कही ये बात

पत्रिका के खास इंटरव्यू में अभिनेता सत्यजीत दुबे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Actor Satyajeet Dubey: थिएटर से लेकर फिल्मों और ओटीटी तक अपनी सशक्त पहचान बना चुके बिलासपुर निवासी अभिनेता सत्यजीत दुबे का मानना है कि सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति को जोड़ने का एक प्रभावशाली माध्यम भी है। यह बात उन्होंने रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के दौरान पत्रिका से खास बातचीत में कही।
