Menopause क्या है, जिसका दर्द ट्विंकल खन्ना ने झेला, 4 महिला एक्सपर्ट्स ने 35-40 उम्र की औरतों को लिए दी ये सलाह

डॉ. सिली राउत, एंथ्रोपोलॉजिस्ट (मानवविज्ञानी) कहती हैं, "ग्रामीण भारत में पीरियड्स और शरीर में होने वाले बदलावों को डॉक्टरी ज्ञान के बजाय अक्सर रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़कर देखा जाता है। जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स शुरू होते हैं, तो उसे समाज में एक बड़े उत्सव या रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है, जिसे उसकी शारीरिक परिपक्वता की पहचान माना जाता है। लेकिन इसके उलट, मेनोपॉज (पीरियड्स का बंद होना) पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और न ही इसके बारे में ज्यादा बात होती है। अधेड़ उम्र में कई ग्रामीण महिलाएं अचानक गर्मी लगना, थकान, घबराहट या नींद न आने जैसी समस्याओं से जूझती हैं। लेकिन वे अक्सर इन्हें मेनोपॉज का लक्षण नहीं मानती, बल्कि बढ़ती उम्र या मौसम का असर समझकर टाल देती हैं। प्रजनन की उम्र बीत जाने के बाद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की कमी इस अंतर को और बढ़ा देती है। अगर हम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में मेनोपॉज के प्रति जागरूकता बढ़ाएं, तो महिलाएं जीवन के इस बड़े बदलाव को बेहतर तरीके से समझ सकेंगी।"