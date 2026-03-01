Child Abuse: पाकिस्तान से ज्यादा भारत में बच्चों के साथ होता है दुर्व्यवहार, दुनिया में हर 8 में 1 बच्चा यौन हिंसा का शिकार, आंकड़ों से जानिए

पाकिस्तान में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट आई है। (AI Image)
Child Abuse in India: वर्ष 2025 में पाकिस्तान में रोज़ाना औसतन 9 से अधिक बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आए। यह जानकारी इस्लामाबाद स्थित गैर-लाभकारी संगठन साहिल (Sahil) की एक रिपोर्ट में दी गई है। साहिल बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर निगरानी रखता है। हालांकि, पाकिस्तान में बहुत सारे मामले पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है। वहीं भारत में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के पाकिस्तान की तुलना में बहुत ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। पाकिस्तान में यूं तो कम मामले दर्ज किए जाते हैं लेकिन बाल सुरक्षा सूचकांक में पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत खराब है।
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