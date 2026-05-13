Police job crisis India: बीएसएफ, CRPF, सीएएसएफ और पुलिस सेवा से युवकों का मोहभंग! बढ़ रहे इस्तीफे और वीआरएस

देश के युवाओं का बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएएसएफ और पुलिस सेवा से मोहभंग होता जा रहा है (Photo: IANS)
Police job crisis India : युवाओं में बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च तिमाही में बढ़कर 15% हो गई, जो पिछले चार तिमाहियों में सबसे अधिक है। बढ़ती बेरोजगारी दर के बीच किसी तरह से नौकरी बचाने की जद्दोजहद के बीच आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जब पुलिस, सीएएसएफ (CASF) , बीएसएफ (BSF) और सीआरएफ (CRPF) से नौकरी से इस्तीफा (Police Resignation) देने या वीआरएस लेने के मामले बड़ी संख्या में सामने आने लगे हैं। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं।
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