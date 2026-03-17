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Patrika Special News

महिलाओं के पास नेचुरल सिक्योरिटी वॉल, ब्लॉकेज रफ्तार धीमी, पुरुषों में हार्ट अटैक ‘हाई रिस्क’ क्यों?

Heart Attack High Risk Dil ka Sach Part 7: दिल की सेहत भविष्य में कैसी रहेगी इसकी शुरुआत बचपन या किशोर अवस्था से ही हो जाती है। लेकिन जब आंकड़ों और मेडिकल ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है, तो एक दिलचस्प फर्क सामने आता है और वह यह है कि पुरुषों और महिलाओं में हार्ट अटैक या ब्लॉकेज का पैटर्न अलग-अलग होता है। पुरुषों में जहां नसों में प्लाक या ब्लॉकेज की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाती है। वहीं इससे बचने महिलाओं के पास होती है एक खास नेचुरल सुरक्षा.. जरूर पढ़ें दिल का सच सुनाती पत्रिका की सीरीज का पार्ट 7...

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भोपाल

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Sanjana Kumar

Mar 17, 2026

Heart Attack High Risk dil ka sach series part 7

Heart Attack high Risk Dil ka Sach Series part 7 Blockage heart Attack pattern in Men and Women (photo: AI)

Heart Attack High Risk Dil ka Sach Part 7: दिल का सच सीरीज के पिछले पार्ट्स में हमने जाना कि दिल की बीमारियां कभी भी एक दिन या अचानक नहीं होती हैं। बल्कि इनकी शुरुआत से अचानक सामने आना एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा होती है। इसकी शुरुआत बचपन या किशोर अवस्था से ही हो जाती है। लेकिन जब आंकड़ों और मेडिकल ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है, तो एक दिलचस्प फर्क सामने आता है और वह यह है कि पुरुषों और महिलाओं में हार्ट अटैक का पैटर्न या ब्लॉकेज का पैटर्न अलग-अगल होता है। पुरुषों में जहां दिल में प्लाक या ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाती है। वहीं महिलाओं में यह प्रक्रिया कई साल बाद दिखाई देती है।

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