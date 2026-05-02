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Success Race में भारतीय सबसे आगे, अमेरिकी, चीनी और जापानी चाहते हैं सुकून भरी जिंदगी

Indians Success: दुनिया में सबसे ज्यादा सफलता पाने की चाहत भारतीयों में है। अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश इस रेस में भारत से बहुत पीछे छूट गए हैं। इस बारे में पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट।

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भारत

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Ravendra Mishra

May 02, 2026

भारत नंबर 1

सक्सेस रेस में भारत नंबर 1 (AI)

Success Race in India: आज की भागती-दौड़ती दुनिया में हर इंसान किसी न किसी रेस का हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किस देश के लोग सफलता के लिए सबसे ज्यादा जुनूनी हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक, कामयाबी पाने की सबसे ज्यादा चाहत किसी और देश में नहीं,बल्कि भारत में है। सर्वे (Success Race Survey) में शामिल हर दूसरा भारतीय सफलता को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता मानते हैं। यह आंकड़ा न केवल अमेरिका और चीन जैसे दिग्गजों से कहीं ज्यादा है, बल्कि यह साबित करता है कि आने वाला दौर भारत के युवा जोश का होने वाला है। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में...

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