Neutrino Quantum Research: IIT भिलाई का बड़ा शोध, न्यूट्रिनो के क्वांटम रहस्य से खुलेंगे ब्रह्मांड के राज, जानें कैसे?

Neutrino Quantum Research: छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के शोधकर्ताओं ने न्यूट्रिनो नामक सूक्ष्म कण के व्यवहार को नए दृष्टिकोण से समझाया है। यह खोज भविष्य की तकनीकों के विकास और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े जटिल सवालों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह शोध प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल फिजिकल रिव्यू डी में प्रकाशित हुआ है।