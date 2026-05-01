India Nuclear Power: 2047 तक 100 गीगावॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य, आम आदमी को क्या होगा फायदा?

India Nuclear Power 2047: भारत का परमाणु सफर एक छोटे से कदम से शुरू हुआ था, जो आज एक बहुत बड़े सपने में बदल चुका है। 1960 के दशक में जब हमने तारापुर से शुरुआत की थी, तब हम विदेशी तकनीक पर निर्भर थे, लेकिन धीरे-धीरे देश ने रिएक्टर बनाना सीख लिया। इसमें 'भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र' का सबसे बड़ा हाथ रहा। आज भारत न सिर्फ अपनी तकनीक से रिएक्टर बना रहा है, बल्कि 2047 तक 100 गीगावॉट बिजली पैदा करने का बड़ा लक्ष्य भी रखा है। टाटा-अदानी जैसी प्राइवेट कंपनियों की एंट्री से इस काम को और भी रफ्तार मिल रही है। चलिए जानते हैं ,भारत परमाणु ऊर्जा की कहानी