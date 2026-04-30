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Overthinking से हैं परेशान? जानिए Dopamin दिमाग को कैसे करता है कंट्रोल

Overthinking and Dopamine Relationship: क्या आप ओवरथिंकिंग से परेशान हैं? कैसे डोपामाइन आपके दिमाग को कंट्रोल करता है? इस बारे में वरिष्ठ मनोचिकित्सक सुनील शर्मा से विस्तार से जानिए।

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भारत

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Chitra Badoliya

Apr 30, 2026

Overthinking & Dopamine Relation : 'ओवरथिंकिंग' (Overthinking) आज एक ऐसी समस्या बन गई है जिससे लगभग हर दूसरा व्यक्ति जूझ रहा है। बिस्तर पर लेटते ही पुराने फैसलों पर घंटों पछतावा करना या भविष्य की चिंता में हर समय डूबे रहना, अब एक सामान्य बात लगने लगी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है जो आपको एक ही बात पर बार-बार सोचने के लिए मजबूर करता है? इसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क के एक खास केमिकल 'डोपामाइन' (Dopamine) से है। अक्सर लोग डोपामाइन को सिर्फ 'हैप्पी हार्मोन' मानते हैं, लेकिन इसकी भूमिका इससे कहीं अधिक जटिल है। आइए विस्तार से समझते हैं कि डोपामाइन कैसे हमारे विचारों को नियंत्रित करता है और हम ओवरथिंकिंग के चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं।

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