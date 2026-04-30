Diabetes Shoulder Pain: डायबिटीज के साथ बढ़ रहीं शोल्डर बीमारियां, 60 के बाद बढ़ा खतरा, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

डायबिटीज के साथ बढ़ रहीं शोल्डर बीमारियां (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Diabetes Shoulder Pain: अनियंत्रित डायबिटीज न केवल हृदय, किडनी, आंख और लिवर को प्रभावित कर रही है, बल्कि फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी तेजी से बढ़ा रही है। एक चौथाई से अधिक मरीज कंधे के असहनीय दर्द से पीड़ित हैं। यही नहीं, 60 वर्ष की उम्र के लोगों में इस समस्या के मरीजों की संख्या 32 प्रतिशत से अधिक पहुंच गई है, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 42 प्रतिशत बुजुर्गों में फ्रोजन शोल्डर की बीमारी देखी गई है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग