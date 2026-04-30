E Waste मतलब साइलेंट किलर! डॉक्टर्स ने चेताया कितना गंभीर खतरा

E Waste health effect: भोपाल के अवधपुरी इलाके में रहने वाले जनार्दन और श्रीवास्तव के परिवार में टेबल की रैक और एक दराज में पुराने 3-4 मोबाइल, पुराने खराब या टूटे चार्जर, बेकार पावर बैंक और दो खराब रिमोट, एक पुराना टीवी, एक-दो स्मार्ट वॉच, एक प्रेस महीनों से पड़े हैं। दोनों ही परिवार साफ-सफाई का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि किसी दिन दे देंगे कबाड़ में। दोनों ही परिवारों की गृहणियां निधि श्रीवास्तव और मिनी जनार्दन कहती हैं, कि जब कबाड़ वाला आएगा, तो उसे दे देंगे।