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जिंदगियां बचाने का जुनून, 30 साल की उम्र में 22 बार रक्तदान, पत्रिका से बातचीत में बिरेन्द्र ने साझा किया सफर

Bemetara Blood Donation Hero: बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के तेलगा गांव से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां 30 वर्षीय बिरेंद्र सेन ने अब तक 22 बार रक्तदान कर मिसाल कायम की है।

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बेमेतरा

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Khyati Parihar

Jun 14, 2026

22 Times Blood Donor Chhattisgarh

बिरेंद्र सेन: 22 Times Blood Donor Chhattisgarh (फोटो सोर्स- iStock)

World Blood Donor Day 2026: बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के तेलगा निवासी बिरेन्द्र सेन तीस साल की उम्र ने 22 बार रक्तदान कर एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्होंने 18 साल की उम्र में पहली बार रक्तदान किया और उसके बाद से ये सिलसिला आज तक जारी है। बिरेन्द्र उन लोगों में से हैं, जो रक्तदान करने के लिए किसी शिविर या विश्व रक्तदान दिवस का इंतजार नहीं करते। उनमें लोगों के जीवन को बचाने का नशा इस कदर हावी है कि जब भी कोई उनसे खून की जरूरत के बारे में बात करता है तो वे हंसी-खुशी खुद जा कर रक्तदान कर देते हैं।

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