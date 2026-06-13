छत्तीसगढ़ का यह जिला बना पावर हब, 160 मेगावाट के सोलर कनेक्शन से देश में रचा इतिहास

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (photo source- Patrika)
Solar Energy: देश को स्वच्छ, सस्ती और आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अब जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव की मिसाल बन रही है। इस योजना का उद्देश्य हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाकर बिजली खर्च को कम करना और पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला इस दिशा में ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुका है, जिसने उसे राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई है।
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